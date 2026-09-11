Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ ଇନ୍‌ଚାର୍ଜ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ୩ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି STF । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘାର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରୁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇଛି STF । ଘରୋଇ ହୋଟେଲ୍‌ ମାଲିକଙ୍କ କଳାରଙ୍ଗର ଥର୍ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Sep 11, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:41 PM IST
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ ଇନ୍‌ଚାର୍ଜ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Image Credit: ୩ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି STF

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nuapada News: ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା! ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ କଲେ କିଛି ଏମିତି
2
3
4
5