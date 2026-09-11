ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୫ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ STFକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଡିଜିପି । STF ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି । ୭/୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାର ପ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ, କିଏ ଆଣିଥିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ସେନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ୩ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି STF । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘାର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରୁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇଛି STF । ଘରୋଇ ହୋଟେଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ କଳାରଙ୍ଗର ଥର୍ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦନକାନରରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆମ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ପିସିସିଏଫ କହିଛନ୍ତି । ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଆମ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବେ। ମୂଳ ଦେଶକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ନା ନନ୍ଦନକାନନରେ ରଖାଯିବ ସେନେଇ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ନନ୍ଦନକାନନର ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ କଣ୍ଢେଇ ଧରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକ । ଭୋକ ହେଲେ କ୍ଷୀର ବୋତଲ ଧରି ନିଜେ ନିଜେ ପିଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ସହ ପ୍ରତି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ସିଝା ଆଳୁ ଓ ସେଓ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି । ନନ୍ଦନକାନନ କତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ନ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।