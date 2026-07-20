Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Non Teaching Staff: ସରକାରୀ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Non Teaching Staff: ସରକାରୀ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Non Teaching Staff: ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିସ୍ପତି। ଏଣିକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ,ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୋମବାର ଦିନ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (RDE)ଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 20, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:28 PM IST
Non Teaching Staff: ସରକାରୀ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Image Credit: ସରକାରୀ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IAS Reshuffle:ଦୁଇ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି
IAS reshuffle58 min ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
Odisha news2 hrs ago
4
Landslide in Poonch3 hrs ago
5
JP Nadda1:32 PM IST