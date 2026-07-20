/Non Teaching Staff: ସରକାରୀ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Non Teaching Staff: ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିସ୍ପତି। ଏଣିକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ,ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୋମବାର ଦିନ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (RDE)ଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ RDEs ଏବେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରୀ କଲେଜ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତ ଅଣ-କ୍ୟାଡର ଗ୍ରୁପ-ବି, ଗ୍ରୁପ-ସି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ-ଡି ଅଣ-ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାଧିକରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଦେଶକୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରେ।
ALSO READ:IAS Reshuffle:ଦୁଇ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି
ନୂତନ ଆଦେଶ ସହିତ, ସରକାରୀ କଲେଜ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷମତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଣ-ଶିକ୍ଷକ ଅଣ-କ୍ୟାଡର ପଦବୀରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଅଧିକାର ପାଇବେ ନାହିଁ।