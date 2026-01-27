Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3088156
Zee OdishaOdisha StatePUCC Certificate: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ବିନା PUCCରେ ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ

PUCC Certificate: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ବିନା PUCCରେ ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଏଣିକି ପିୟୁସିସି ବିନା ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ। ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା ନିୟମ। ପୂର୍ବରୁ ପିୟୁସିସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ନ ମିଳିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ। ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 27, 2026, 04:20 PM IST

Trending Photos

PUCC Certificate: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ବିନା PUCCରେ ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ

PUCC Certificate: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଏଣିକି ପିୟୁସିସି ବିନା ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ। ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା ନିୟମ। ପୂର୍ବରୁ ପିୟୁସିସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ନ ମିଳିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ। ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଂ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲେ। ପିୟୁସିସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ପରିବହନ ସଚିବ ଏବଂ ଏସଟିଏକୁ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ଏମଭି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଦାୟର ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।  

ଏହି ଘଟଣାରେ ଶୁଣାଣୀ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 'ପିୟୁସିସି ବିନା ପେଟ୍ରୋଲ ମନା' ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଚନ୍ତି। ଏଣିକି ପିୟୁସିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିଚାଳକମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ସରକାର ବାହନ ପୋର୍ଟାଲରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ସରକାର ଏନେଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। 

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହା ସହିତ ହାଇକୋର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଚାଲାଣ ଭରିବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଡି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲପମ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ପିୟୁସିସି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିପାରିବେ। ପିୟୁସିସି ବିନା ପେଟ୍ରୋଲ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PUCC Certificate
ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ବିନା PUCCରେ ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Bangladesh violence
ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ରିପୋର୍ଟରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟର ଖୁ
Chhatisha Nijog Meeting
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଜି ହେବ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ
India-EU trade deal
ଭାରତ-ଇଉରୋପ 'ମହାଡିଲ୍'କୁ ସହିପାରୁନି କି ଆମେରିକା? ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ବର୍ଷିଲା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ