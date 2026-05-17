WFH: ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଦିନ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍‌ ହୋମ୍‌ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ !

Work From Home: ଯୋଗୀ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତି ନେଇ ୨ ଦିନିଆ WFH ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 17, 2026, 04:46 PM IST

Work From Home: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଏବଂ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ୟୁପି ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରେ ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ଦିନ 'ଘରୁ କାମ' ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକ ସମୟରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ୟୁପିର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ରାଜଭର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରାମର୍ଶଦାତା (ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା) ଜାରି କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଦୁଇ ଦିନିଆ 'ଘରୁ କାମ' କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପାଳନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।

ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ ସମୟରେ, ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ରାଜଭର କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ଘରୁ କାମ' ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସିଫ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 'ଯାନବାହାନ ସଂଗ୍ରହ'ରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ଟ୍ରାଫିକ୍, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ଅନେକ ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ସରକାର ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏବଂ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସପ୍ତାହକୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ଦିନ 'ଘରୁ କାମ' ବିକଳ୍ପକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ-ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହି ନିୟମ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ।

Soubhagya Ranjan Mishra

