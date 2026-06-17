Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜୈବିକ କୃଷି ବଢାଉଛି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ,ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ୧୭୦ଟି ପରିବାର

Odisha News: କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜୈବିକ କୃଷି ବଢାଉଛି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ,ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ୧୭୦ଟି ପରିବାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ସଙ୍ଗମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ନିଜର ଭର୍ମିକମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଜୋଲା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଜରିଆରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 17, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:19 AM IST
Odisha News: କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜୈବିକ କୃଷି ବଢାଉଛି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ,ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ୧୭୦ଟି ପରିବାର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜୈବିକ କୃଷି ବଢାଉଛି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ,ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ୧୭୦ଟି ପରିବାର
Odisha news5 min ago
2
petrol diesel price today1 hr ago
3
top 10 news today1 hr ago
4
G7 Summit 20263 hrs ago
5
Odia NewsJun 16