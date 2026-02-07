ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ମାମଲା: ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିମାନବନ୍ଦର ରୋଡ୍ ବା ଏକାମ୍ର ରୋଡ୍ରେ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅବରୋଧ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Trending Photos
କଟକ: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିମାନବନ୍ଦର ରୋଡ୍ ବା ଏକାମ୍ର ରୋଡ୍ରେ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅବରୋଧ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ (Affidavit) ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କ’ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା?
ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତଥା ଆରଟିଆଇ (RTI) ଅଭିଯାନକାରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL) ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ନବୀନ ନିବାସ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପଟ ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବିମାନବନ୍ଦର ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ଫସୁଛନ୍ତି।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାମରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ପିଟିସନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରୁ ଏହି ଅବରୋଧ ହଟାଗଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ
ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଏମ୍.ଏସ୍. ମୁରହାରୀ ଶ୍ରୀ ରମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କୌଣସି ଜବାବ ରଖିନଥିବାରୁ କୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ:
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କେବେ?
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୪, ୨୦୨୬ ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।