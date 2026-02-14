Odisha News: ସୋମବାର ହାଇକୋର୍ଟ ଛୁଟି

Odisha News:ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ ଛୁଟି ରହିବ। ରବିବାର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପରଦିନ ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Odisha News:ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ ଛୁଟି ରହିବ। ରବିବାର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପରଦିନ ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର କୋର୍ଟ ଛୁଟି କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ବଦଳରେ ଆସନ୍ତା ମେ ୨ ତାରିଖ ଦିନ ଶନିବାର କୋର୍ଟ ଖୋଲା ରହି ସ୍ବାଭାବିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
