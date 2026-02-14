Odisha News: ସୋମବାର ହାଇକୋର୍ଟ ଛୁଟି

Advertisement
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 14, 2026, 08:44 AM IST

Odisha News:ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ ଛୁଟି ରହିବ।  ରବିବାର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ  ଏହା ପରଦିନ ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।  ସୋମବାର କୋର୍ଟ ଛୁଟି କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ବଦଳରେ ଆସନ୍ତା ମେ ୨ ତାରିଖ ଦିନ ଶନିବାର କୋର୍ଟ ଖୋଲା ରହି ସ୍ବାଭାବିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 

ALSO READ: Top 10 News Today: ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦ ମୁଲତବୀ,ଆଜି ତୋଷାଳି ସ୍ବଦେଶୀ ମେଳାରେ ହେବ ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ପ୍ରମୁଖ ୧୦ ଖବର

 

Narmada Behera

