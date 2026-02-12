Advertisement
Odisha State
Ratna Bhandar: '୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କର’

Ratna Bhandar: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ହଜିଯାଇଥିବା ଚାବି ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 12, 2026, 05:05 PM IST

Ratna Bhandar: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ହଜିଯାଇଥିବା ଚାବି ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଭିତର କକ୍ଷର ଚାବି ହଜିବା କିମ୍ବା ହଜିଯିବାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ପରେ ଏକ ସଚେତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।

ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାଶ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ରିପୋର୍ଟଟି ୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଗଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯିବାକୁ ଥିଲା।

ତଥାପି,କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରିପୋର୍ଟଟି ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାର ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଳନ କରିବାରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ନୂତନ ତାଲିକାକୁ ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଞ୍ଚମାର୍କ ତାଲିକା ସହିତ ମେଳ ଖାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୯୭୮ ମସିହାର ତାଲିକା ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟକ୍ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।

ଅଦାଲତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏକ ନୂତନ ଗଠିତ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ କମିଟିର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ଥାନରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପୁନର୍ଗଠନ ପରେ, ଏକ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟି ମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀ, ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଇନଭେଣ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡିଓର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା।ଡ୍ରାଫ୍ଟ SOP ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି।

ମନ୍ଦିରର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି, ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତିନି ମାସ ପରେ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାମଲାକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।

Narmada Behera

