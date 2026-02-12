Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3107532
Zee OdishaOdisha Stateକଟକରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଲେଜର ଲାଇଟ୍; ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

କଟକରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଲେଜର ଲାଇଟ୍; ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Cuttack: କଟକରେ ଏଣିକି ଆଉ ଝଲସିବନି ଲେଜର ଲାଇଟ୍। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ନାଗରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି କଟକ ସହରରେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 12, 2026, 10:19 PM IST

Orissa High Court
Orissa High Court

ଡିସିପିଙ୍କୁ ମିଳିଲା କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିବା କଟକ ଡିସିପି ଖିଲାରୀ ରିଷିକେଶ ଜ୍ଞାନଦେଓଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କଡ଼ା ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସହରରେ ଯେପରି କେଉଁଠି ବି ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ନହୁଏ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଓ ବାଣ ଉପରେ ନଜର
କେବଳ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବ ନିୟମକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି:

  •  ଡିଜେ ସଙ୍ଗୀତ: ସହରରେ ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଏହାର ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଥିବା କଟକଣାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବ।
  •  ରାତି ୧୦ଟା ପରେ କଟକଣା: ରାତି ୧୦ଟା ପରେ ସହରରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି।

ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ
ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କେହି ଏହି ନିୟମକୁ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଅସମ୍ଭାଳ ଶବ୍ଦ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।

