Zee OdishaOdisha StateOrissa High Court: ଗାଡି଼ରେ ପୁରୁଣା ଚାଲାଣ ଥିଲେ ମିଳିବନି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ

Orissa High Court: ଗାଡି଼ରେ ପୁରୁଣା ଚାଲାଣ ଥିଲେ ମିଳିବନି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ

Orissa High Court: ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନାଁରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଚାଲାଣ ବାକି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 'ପଲ୍ୟୁସନ' ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (PUCC) ମିଳିବ ନାହିଁ।

Feb 10, 2026, 08:11 PM IST

Orissa High Court
କଟକ: ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନାଁରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଚାଲାଣ ବାକି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 'ପଲ୍ୟୁସନ' ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (PUCC) ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ।

କ’ଣ ରହିଛି କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ?
ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଚାଲାଣ କାଟି ନଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତ ବକେୟା ଚାଲାଣ ପୈଠ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ PUCC ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ମୋଟର ଯାନ ଆଇନର ଧାରା ୧୬୭ (ଉପ-ଧାରା ୧୨) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ମହାଧିବକ୍ତା (Advocate General) ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ନିୟମ ପାଳନରେ ଆସିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ଏହି ରାୟ ପରେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ଆଉ ଚାଲାଣ ପଇଠ ନକରି ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି:

  •   ଜବାବଦେହି: ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ନିଜର ବକେୟା ଜରିମାନା ଭରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା।
  •   ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା: ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା।
  •   ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା: ମୋଟର ଯାନ ଆଇନର ସଠିକ୍ ପାଳନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ସହ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଣିକି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସମସ୍ତ 'ଫାଇନ୍' କଟିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା ଭଲ।

