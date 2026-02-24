Advertisement
Zee OdishaOdisha Stateଓଡ଼ିଶାର ୬ଟି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି: ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା

ଓଡ଼ିଶାର ୬ଟି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି: ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା

PSUs in crisis: ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (OSRTC) ସମେତ ମୋଟ ୬ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ (PSU) ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Feb 24, 2026, 08:16 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (OSRTC) ସମେତ ମୋଟ ୬ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ (PSU) ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ତଥା ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

କେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି?
ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, କେତେକ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି:

  1.   ଗ୍ରୀଡକୋ (GRIDCO Ltd)
  2.   ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ନିଗମ (OSFC)
  3.   ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ (ORHDC)
  4.   ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (OSRTC)
  5.   ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ (OPDC)

କ୍ଷତି ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଚାଲିଛି ଏହି ସବୁ ସଂସ୍ଥା?
ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଯଦି ଏହି ସବୁ ସଂସ୍ଥା କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।

ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୟାସ:
ସରକାର କେବଳ କ୍ଷତିର ହିସାବ ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିନାହାନ୍ତି। ଏହି PSU ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ପୁଣି ଥରେ ଲାଭଜନକ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

