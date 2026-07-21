Add Zee Business As A Preferred Source
App

OSRTC ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ

OSRTC ବସଟି ପୁରୀରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 21, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:18 AM IST
OSRTC ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ
Image Credit: ରାସ୍ତାକଡ଼କୁ ଓଲଟିବା କାରଣରୁ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Non Teaching Staff: ସରକାରୀ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Non Teaching Staff5:58 PM IST
2
IAS reshuffleJul 20
3
top 10 news todayJul 20
4
Odisha newsJul 20
5
Landslide in PoonchJul 20