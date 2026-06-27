Add Zee Business As A Preferred Source
App

OTAS ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ

ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଅଟକ ନବନିଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 27, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:42 PM IST
OTAS ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate Today: ସୁନାଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା କେତେ ରହିଛି ରେ
Gold rate today1 hr ago
2
Mahanadi Water Disputes2 hrs ago
3
earthquake3 hrs ago
4
PM Modi3:40 AM IST
5
petrol diesel price today3:13 AM IST