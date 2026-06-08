/ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? OTET ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଫିସ୍ ଓ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ (OTET) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ୧ରୁ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ OTET ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE), ଓଡ଼ିଶା ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ।
OTET ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ, ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନବିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ।
ଦୁଇଟି ପେପରରେ ହୁଏ ପରୀକ୍ଷା:
OTET ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇଟି ପେପରରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ପେପର ଶ୍ରେଣୀ ୧ରୁ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେପର ଶ୍ରେଣୀ ୬ରୁ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପରରେ ୧୫୦ଟି ବହୁବିକଳ୍ପୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ (MCQ) ପଚରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ରହିଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ସୀମା ୨ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ରହିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।
କିଏ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ?
OTET ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନ୍ୟୁନତମ ବୟସ ୨୧ ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇନାହିଁ।
ପେପର-I ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ୧୦+୨ରେ ଅତି କମରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସହ D.El.Ed. କିମ୍ବା B.El.Ed. ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପେପର-II ପାଇଁ, ସ୍ନାତକରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ସହ B.Ed. କିମ୍ବା ୪ ବର୍ଷିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ B.A./B.Sc. B.Ed. କୋର୍ସ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର।
ଅନଲାଇନରେ ହେବ ଆବେଦନ:
OTET ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ BSE ଓଡ଼ିଶାର ଆଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଭାବେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ SC ଓ ST ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ୪୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ:
ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ OTET ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଲେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମୟରେ ଆବେଦନ କରି ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।