Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? OTET ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଫିସ୍ ଓ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? OTET ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଫିସ୍ ଓ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ (OTET) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ୧ରୁ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ OTET ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE), ଓଡ଼ିଶା ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 08, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:44 AM IST
ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? OTET ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଫିସ୍ ଓ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? OTET ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଫିସ୍ ଓ ଆବେଦନ
#OTET1 min ago
2
Uttarakhand chardham yatra2 min ago
3
Sambalpur News45 min ago
4
Berhampur crime news2 hrs ago
5
INDIA Bloc meeting 20262 hrs ago