Add Zee Business As A Preferred Source
App

OTET 2026 Result: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OTET-୨୦୨୬ ରେଜଲ୍ଟ, ୫୩,୩୧୪ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, OTET-୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଆର୍‌ଆଇ ଓ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ OTET ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ OTET-୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 02, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:13 PM IST
OTET 2026 Result: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OTET-୨୦୨୬ ରେଜଲ୍ଟ, ୫୩,୩୧୪ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ram Mandir CEO: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼
2
3
4
5