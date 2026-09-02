OTET 2026 Result: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OTET-୨୦୨୬ ରେଜଲ୍ଟ, ୫୩,୩୧୪ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (OTET)-୨୦୨୬ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତବର୍ଷ OTET ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟ ୯୭,୧୫୧ ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ୫୩,୩୧୪ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାର ମୋଟ ପାସ୍ ହାର ୬୪.୪୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।
OTET ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ।
ଜୁଲାଇ ୫ରେ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, OTET-୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଆର୍ଆଇ ଓ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ OTET ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ OTET-୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଦୁଇଟି ପେପରରେ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା:
OTET-୨୦୨୬ରେ ଦୁଇଟି ପେପର ରହିଥିଲା। ପେପର-୧ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପେପର-୨ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୪ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ୯୭,୧୫୧ ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ୫୩,୩୧୪ ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ OTET-୨୦୨୬ର ମୋଟ ପାସ୍ ହାର ୬୪.୪୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।