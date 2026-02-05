Odisha News: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଓଟିଏପିଏଚସି; ୨୨ ମାସରେ ୧୪ ଜଣ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଆଣିଛି

Advertisement
Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଶଙ୍କରପୁର ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଟାଟା ଆର୍ଚେରୀ ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର (ଓଟିଏପିଏଚସି) ଏବେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତର ଧନୁର୍ଦ୍ଧରମାନଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି ସାଜିଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲର ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ସେଣ୍ଟରରୁ ମାତ୍ର ୨୨ ମାସରେ ୧୪ ଜଣ ଜାତୀୟସ୍ତରର ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟର ଜନଜାତି ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:58 AM IST

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଶଙ୍କରପୁର ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଟାଟା ଆର୍ଚେରୀ ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର (ଓଟିଏପିଏଚସି) ଏବେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତର ଧନୁର୍ଦ୍ଧରମାନଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି ସାଜିଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲର ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ସେଣ୍ଟରରୁ ମାତ୍ର ୨୨ ମାସରେ ୧୪ ଜଣ ଜାତୀୟସ୍ତରର ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟର ଜନଜାତି ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। 

୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୪ ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ (୧୨ ଜଣ ବାଳକ ଓ ୧୨ ଜଣ ବାଳିକା) ଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଥଲେଟ୍‌‌ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବାର ଏକ ସଫଳ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ।

ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମର ଅର୍ଜୁନ ଖରା ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଭାବ ଭିତରେ ବଢ଼ିଥିବା ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ପୁଅ । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଓଟିଏପିଏଚସି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି । ଆଜି ସେ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ଚେରୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌, ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ଏନ୍‌ଟିପିସି ନ୍ୟାସନାଲ ର‍୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଳି ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ।

ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀତା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ । ପିଲାଦିନରୁ ବାପା, ମାଆ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ସୀତା ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ବହୁ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲେ । ସାନ ଭଉଣୀର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ସେଣ୍ଟରରେ ଟ୍ରାଏଲ୍‌‌ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ଓଏଟିଏଚ୍‌ପିସି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ସେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଆର୍ଚେରୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫ରେ ପଦକ ଜିତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ।

ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୨୭-୨୮ରେ କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଚେରୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ-୨୦୨୫ରେ ଭଗବତ ବଳିଆରସିଂହ ଏବଂ ମୋନାଲିସା ନାୟକ ୧୫ ବଷର୍ରୁ କମ୍ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ଏହି ଏକାଡେମୀର ସୁନିତା ନାୟକ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ପାତ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ଯର ରାୟପୁର ଠାରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ

ଅନୁଷ୍ଠିତ ୪୫ ତମ ଏନ୍ ଟି ପି ସି ଜୁନିଅର ନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଝାଡଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୬୯ତମ ଜାତୀୟ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ସ-୨୦୨୫-୨୬ରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅଲିମ୍ପିକ ରାଉଣ୍ଡର ସୁନୀତା ନାୟକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି I ସେହିପରି ସାବିତ୍ରୀ ପାତ୍ର ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ୧୭ ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ୪ ଜଣ (ରାଜସ୍ଥାନରୁ ୩ ଜଣ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଜଣେ) ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।ମାତ୍ର ୨୨ ମାସରେ ୧୪ ଜଣ ଜାତୀୟସ୍ତରର ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ୨୦ ଟି ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପଦକ ହାସଲ ଏ-ହାର ସଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଠାର କ୍ୟାଡେଟମାନେ ଏବେ ସିନିୟର, ଜୁନିୟର, ସବ୍‌-ଜୁନିୟର ଏବଂ ସ୍କୁଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଏଲରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ।

Narmada Behera

