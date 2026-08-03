OUAT: OUAT ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା

OUAT: ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗ,ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (OUAT)ର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (PG) ଏବଂ ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓଙ୍କ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଆଣିଛି।
ପିଜି ଛାତ୍ରମାନେ କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୦,୦୦୦ ପାଇବେ। ସେହିପରି, ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରମାନେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୫,୦୦୦ ପାଇବେ। ଏହି ସହାୟତାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା।
ଆମର ଯୁବ ଗବେଷକଙ୍କ ଉପରେ ନିବେଶ କରିବା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ଏହି ସହାୟତା ସହିତ,ଆମର ଛାତ୍ରମାନେ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ବିନା ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା (OUAT) ରେ କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟ ପଢୁଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମିତ ପିଜି ଏବଂ ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।