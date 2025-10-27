ପି. ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେଲେ ୟୁସିଡିଏର ନୂତନ ସଭାପତି

Advertisement
 ପି. ସତ୍ୟନାରାୟଣ (ଗଞ୍ଜାମ) ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର (କଟକ) ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୫ ରୁ ୨୦୨୮ ପାଇଁ ସଭାପତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 

Oct 27, 2025

UCDA President: ଗତ ୨୫ ତାରିଖରେ, ଉତ୍କଳ କେମିଷ୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ (ୟୁସିଡିଏ)ର ତ୍ରିବାର୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ପି. ସତ୍ୟନାରାୟଣ (ଗଞ୍ଜାମ) ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର (କଟକ) ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୫ ରୁ ୨୦୨୮ ପାଇଁ ସଭାପତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 

ମନମୋହନ ରଥ (ବଲାଙ୍ଗିର) ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା (ଭୁବନେଶ୍ୱର) ଏବଂ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତ (ଝାରସୁଗୁଡ଼ା) ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। 

ୟୁସିଡିଏର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧୮ ଏବଂ ୧୯ ତାରିଖରେ ଜେ.ଏସ୍. ସିନ୍ଦେ ସଭାପତି ଏଆଇଓସିଡି, ରାଜୀବ ସିଂହଲ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏଆଇଓସିଡି ଏବଂ ପି.କେ. ସିଂହ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଆଇଓସିଡିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ୟୁସିଡିଏ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ।

