Add Zee Business As A Preferred Source
App

Paddy Procurement: ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ୨୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ, ଆଉ ବଢ଼ିବନି ଅବଧି

ଗତବର୍ଷ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ୧୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୧ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଗତବର୍ଷର ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 07, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:54 PM IST
Paddy Procurement: ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ୨୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ, ଆଉ ବଢ଼ିବନି ଅବଧି
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପିଆଜ ଦର, କମିଲା ଯୋଗାଣ; ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାପ
2
3
4
5