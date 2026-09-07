Paddy Procurement: ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ୨୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ, ଆଉ ବଢ଼ିବନି ଅବଧି

Paddy Procurement: ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୨୧.୪୨ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗତବର୍ଷର ପଞ୍ଜୀକରଣ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିଛି।
ଗତବର୍ଷ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ୧୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୧ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଗତବର୍ଷର ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି।
ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ଆଉ ୭ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ।
ତେବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହି ରେକର୍ଡ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।