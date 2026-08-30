/Odisha News: ‘ଇଥାନଲ ପାଇଁ ଦରବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ମାତ୍ର ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି’

Odisha News: ଦିନକୁ ଦିନ ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଇଥାନଲ ପାଇଁ ଦରବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ମାତ୍ର ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନି ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନରେ ଚିନି ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।ସେପଟେ,ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ସାତ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସମୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିନଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ରବିବାର ଦିନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଯୋଗ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଳମ୍ବକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଭିଯାନ ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଚଳିତ ଋତୁ ପାଇଁ ୧୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ୧୯.୬୭ ଲକ୍ଷ ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ କ୍ରୟ ଚକ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ। ସୁଗମ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଦେୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଚଳିତ ଋତୁ ପାଇଁ ୧୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ୧୯.୬୭ ଲକ୍ଷ ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ କ୍ରୟ ଚକ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ। ସୁଗମ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଦେୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।