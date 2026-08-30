Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ‘ଇଥାନଲ ପାଇଁ ଦରବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ମାତ୍ର ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି’

Odisha News: ‘ଇଥାନଲ ପାଇଁ ଦରବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ମାତ୍ର ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି’

Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ସାତ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସମୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିନଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ରବିବାର ଦିନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 30, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 03:31 PM IST
Odisha News: ‘ଇଥାନଲ ପାଇଁ ଦରବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ମାତ୍ର ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି’

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୭ ଦିନ ବଢ଼ିଲା ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
2
3
4
5