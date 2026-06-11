Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ପଦ୍ମପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ୪ ଦିନ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୃତ ଭାବି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ

ପଦ୍ମପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ୪ ଦିନ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୃତ ଭାବି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ

ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ୪ ଦିନ ପରେ ଏକ ନିଛାଟିଆ କୂଅ ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ବିଜେପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ସମଲାଇପଦର ନର୍ସରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ମାଡ଼ ମାରି କୂଅରେ ପକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ: ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ରବିବାର ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 11, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:54 PM IST
ପଦ୍ମପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ୪ ଦିନ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୃତ ଭାବି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news56 min ago
2
Weekly Horoscope1 hr ago
3
Soumya murder case Odisha1 hr ago
4
Ollywood2 hrs ago
5
Strait of Hormuz Attack2 hrs ago