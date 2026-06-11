/ପଦ୍ମପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ୪ ଦିନ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୃତ ଭାବି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ

ପଦ୍ମପୁର: ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ୪ ଦିନ ପରେ ଏକ ନିଛାଟିଆ କୂଅ ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ବିଜେପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ସମଲାଇପଦର ନର୍ସରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି।
ମାଡ଼ ମାରି କୂଅରେ ପକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ରବିବାର ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ପରେ ସେ ମୃତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କୁ କୂଅ ଭିତରେ ଫେଙ୍କି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
କାଠ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜ ମିଳିଲା:
ଚାରି ଦିନ ପରେ ସମଲାଇପଦର ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାଠ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ କୂଅ ଭିତରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ। ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ କୂଅ ଭିତରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ସଫଳ:
ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ ମିଶି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲାଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି।
ପରିଚୟ ଓ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ:
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପୁରେନା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା।
୨ ଜଣ ଅଟକ, ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ୨ ଜଣ ସନ୍ଦେହଭାଜନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଘଟଣା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଏତେ ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।