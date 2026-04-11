Odisha News:ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭୁବନେଶ୍ବର! ଧରାପଡିଲା ଆତଙ୍କୀ

Odisha News:ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର। କାହିଁକିନା ରାଜଧାନୀରୁ ଧରାପଡିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧର ଜଣକ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ। ତାକୁ ୟୁନିଟ୍ ୬ ଅଞ୍ଚଳରୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଢାଉ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।ଇମ୍ରାନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବହୁ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଯୁବକ ଜଣକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲା । ମୌଳବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିବା ଇମ୍ରାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ସୁରାକ୍ ପାଇ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତାର ମୋବାଇଲ ,ଲାପଟପ୍ ଓ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇଛି ପୋଲିସ । ସେ କିଛି ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗୁଇନ୍ଦାରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବର ପୋଲିସ୍ ସହାୟତାରେ ଇମ୍ରାନ୍ କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିଏଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ହାଜର ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ । ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବକ ଜଣକଙ୍କ କେଉଁ ସବୁ ସଂଗଠନ ସହିତ ଲିଙ୍କରେ ରହିଥିଲେ? ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି।