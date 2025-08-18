VK Pandian: ବିଜେଡିରେ ପୁଣି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଦମ୍ପତ୍ତି: ନବୀନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ସୁଜାତା-ଭୈରବ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣିଥରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଏଥର ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ଉଭୟ ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍‍ପିଟାଲ୍‍ ରାଜନୀତିକ ରଣଭୂମି ପାଲଟିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଦମ୍ପତ୍ତି ନବୀନଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବରି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:18 AM IST

VK Pandian: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣିଥରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଏଥର ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ଉଭୟ ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍‍ପିଟାଲ୍‍ ରାଜନୀତିକ ରଣଭୂମି ପାଲଟିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଦମ୍ପତ୍ତି ନବୀନଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ବି ହସ୍‍ପିଟାଲରେ ନବୀନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତ୍ତି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ବିଜେଡିରେ ପୁଣି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। 

ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଦମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ  ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍‍ ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କୁ  ବୁଝାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍। ବିଜେଡଡି ସରକାରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଛାଇ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। କୁହାଯାଉଥିଲା ବିନା ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ପ୍ରଶାସନର ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲୁ ନଥିଲା। ଶାସନ ଶେଷ ବେଳକୁ ଭୈରବ ଚଜାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାଜନୀତିର ପ୍ରତିଟି ସମୀକରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। 

ଠିକ୍‍ ସେହିପରି ସୁଜାତା ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ସରକାରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତତ୍‍କ୍ଷଣାତ ବଦଳି କରିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବଳେ ସରକାର ବଦଳିଗଲା ସେତେବଳେ ସୁଜାତା ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଭୈରବ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା କହି ନବୀନଙ୍କ ସେବକ ପାଲଟିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କେବେ କମାଇ ନଥିଲେ। 

ଏବେ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ୍‍କୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ବୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣ୍ତିଆନ୍‍ ତାଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବାରୁ ବାରଣ କରିଥିବା ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିବା ଭଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍‍କୁ ଦୋହରାଉଛି ବୋଲି ବି କିଛି ରାଜନୀତିକ ସମୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି। 

ଧରିତ୍ରୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୁଜାତା ଏବଂ  ଭୈରବ ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଜାତା ଡାକ୍ତର ଟିମ୍‍ଙ୍କୁ ଧରି ନବୀନଙ୍କ ରୁମ୍‍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନେତାଙ୍କୁ ଯିବାରେ ବାରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। 

ଏଠି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ, ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସର୍ବେସର୍ବା। ବୟସାଧିକ୍ୟ କାରଣରୁ ସେ ଆଉ ପୂର୍ବଭଳି ସକ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େବାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଯାହାକୁ ନବୀନ ଖୋଦ୍‍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୈରବ ନୁହେଁ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଆସୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

