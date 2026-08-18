Add Zee Business As A Preferred Source
App

Paneer & Chhena Price Hike:ବଢିଲା ପନିର ଓ ଛେନା ଦର,ଏହିଦିନଠୁ ନୂଆ ଦର ହେବ ଲାଗୁ

Paneer & Chhena Price Hike: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଭୁବନେଶ୍ବର ପକ୍ଷରୁ ଛେନା ଓ ପନୀର ଦର ବଢାଯାଇଛି। ଛେନା କିଲୋ ପ୍ରତି ୨୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପନୀର କିଲୋ ପ୍ରତି ୩୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 18, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:58 AM IST
Paneer & Chhena Price Hike:ବଢିଲା ପନିର ଓ ଛେନା ଦର,ଏହିଦିନଠୁ ନୂଆ ଦର ହେବ ଲାଗୁ
Image Credit: ବଢିଲା ପନିର ଓ ଛେନା ଦର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍‌ ଘୋଷଣା, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5