Paneer & Chhena Price Hike:ବଢିଲା ପନିର ଓ ଛେନା ଦର,ଏହିଦିନଠୁ ନୂଆ ଦର ହେବ ଲାଗୁ

Paneer & Chhena Price Hike: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଭୁବନେଶ୍ବର ପକ୍ଷରୁ ଛେନା ଓ ପନୀର ଦର ବଢାଯାଇଛି। ଛେନା କିଲୋ ପ୍ରତି ୨୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପନୀର କିଲୋ ପ୍ରତି ୩୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ଛେନା କିଲୋ ପ୍ରତି ୨୨୫ ଟଙ୍କା ପନୀର କିଲୋ ପ୍ରତି ୩୦୦ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କାଳନ୍ଦୀ ବେହେରା ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଇ ୪ ତାରିଖରୁ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଛେନା ଓ ପନୀର ଉତ୍ପାଦନରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢିଛି। ସେଥିଲାଗି ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।