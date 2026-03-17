Odisha News: ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାରାଦୀପ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍

Trending Photos
Odisha News: ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାରାଦୀପ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ (ପିସିଏଲ୍) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍। ଆଇପିଏଲ୍ ଭଳି ପାରାଦୀପ ରେ ଦୀର୍ଘ ୩ବର୍ଷ ଧରି ପିସିଏଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଚଳିତ ଥର ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ତାରିଖ ଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୨ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରାଦୀପ ଏନ୍ଏସି ଖେଳ ପଡିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍। ପିସିଏଲ୍ ର ଏହି ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ କ୍ରୀକେଟ୍ ଲିଗ୍ ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ମଧୁବନ ସ୍ଥିତ କ୍ରୀକେଟ୍ ପଡିଆ ରେ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାରାଦୀପ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଚୟନ ଓ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ କ୍ଲବ ଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ଏଥିରେ ୮ଟି ଟିମ୍ ର ମାଲିକ ମାନେ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ପିସିଏଲ୍ ତରଫରୁ ଟିମ୍ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୧୮୬ଜଣ ଖେଳାଳୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୨୦ଜଣ ଖେଳାଳୀ ଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ରେ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ପୋଟିଂଦଳ ଦ୍ବାରା
ଅମିତ୍ କୁମାର ସାହୁ କୁ କିଣା ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ଏହି କ୍ରୀକେଟ୍ ଲିଗ୍ ଖେଳ ହେବା ଦ୍ବାରା ପାରାଦୀପ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବହୁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳୀ ସେମାନଙ୍କ ର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣା ଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ପିସିଏଲ୍ ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ କମିଟି ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପିସିଏଲର ସମ୍ପାଦକ ଜୁନିତ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଜିପିସିଆଇ ହିରୋ, ଜିଡିସି ବ୍ଲାଷ୍ଟର, ଶ୍ରୀରାମ ସୋର୍ଟିଙ୍ଗ, ବାବା ସାଇଯୋଦ୍ଧା, ପାରାଦୀପ ସୁପର କିଙ୍ଗସ, ମହାକାଲ ୱାରିୟର୍ସ ଏବଂ ଜେସିସି ଓ୍ବାରିୟର୍ ଦଳର ମାଲିକ ମାନେ ଖେଳାଳି ନିଲାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।