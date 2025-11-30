Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋମା

ପାରାଦୀପ: ଟୋକିଓ ଅଲଂପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରି ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ଲୋମା ସ୍ବାଇଁ। ଜାପାନର ଟୋକିଓ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବଧିର କରାଟେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକସ୍ ରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କରାଟେକା ଲୋମା ସ୍ବାଇଁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ପାଇ ଦେଶ ତଥା ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନଭେମ୍ବର ୧୫ତାରିଖ ରୁ ୨୬ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାପାନ ର ଟୋକିଓ ଠାରେ ବଧିର ଅଲମ
Odisha News: ପାରାଦୀପ: ଟୋକିଓ ଅଲଂପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରି ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ଲୋମା ସ୍ବାଇଁ। ଜାପାନର ଟୋକିଓ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବଧିର କରାଟେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକସ୍ ରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କରାଟେକା ଲୋମା ସ୍ବାଇଁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ପାଇ ଦେଶ ତଥା ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନଭେମ୍ବର ୧୫ତାରିଖ ରୁ ୨୬ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାପାନ ର ଟୋକିଓ ଠାରେ ବଧିର ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କରାଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ୫୦କେଜି ବର୍ଗରେ ବ୍ରାଜିଲ ର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଲୋମା କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଲୋମା ସ୍ବାଇଁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସଂଜୟ ସ୍ବାଇଁ ଓ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ସ୍ବାଇଁ ଙ୍କ ସାନ ଝିଅ।
ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ କଥା କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କାନକୁ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଧିର ପାଇଁ ଲୋମାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଲୋମାଙ୍କ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବା ବେଳେ କରାଟେ କୁ ସେ ନିଜର ସାଥୀ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଭୂବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ କରାଟେ ସ୍କୁଲ ରେ ଡି.ହରିପ୍ରସାଦ ଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ। ଯାହାକି ଜାପାନ ର ଟୋକିଓ ରେ ବଧିର ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତା ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣି ପାରିଛନ୍ତି।
ଆଜି ସେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ବଜାରଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବା ସହିତ ବାଜାବାଣ ଫୁଟାଇ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଫଳତା କୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନେ ଲୋମାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଲୋମା ଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ଲୋମା ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଆ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି।