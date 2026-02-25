Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3122396
Zee OdishaOdisha StateParaeep News: ଘର ଭିତରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା: ମିଳିଲା ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିଚୟ

Paraeep News: ଘର ଭିତରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା: ମିଳିଲା ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିଚୟ

ପାରାଦ୍ୱୀପ: ମିଳିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିଚୟ।ପାରାଦୀପ ତାରେଣୀଗଡ଼ା ନିକଟ ଏକ ଚାରି ମହଲା ଘର ତଳୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଶବ ମିଳିବା ଘଟଣା। ମିଳିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିଚୟ। ତିର୍ତୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ଗତ ରବିବାର ସକାଳ୧୦ ସମୟରୁ ଘରୁ ସାରଳା ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା କହି ଆସିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ଭାଇକୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଗଲାଣ

Written By  Narayan Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Feb 25, 2026, 05:55 PM IST

Trending Photos

Paraeep News: ଘର ଭିତରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା: ମିଳିଲା ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିଚୟ

Paraeep News:ପାରାଦ୍ୱୀପ: ମିଳିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିଚୟ।ପାରାଦୀପ ତାରେଣୀଗଡ଼ା ନିକଟ ଏକ ଚାରି ମହଲା ଘର ତଳୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଶବ ମିଳିବା ଘଟଣା। ମିଳିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିଚୟ। ତିର୍ତୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ଗତ ରବିବାର ସକାଳ୧୦ ସମୟରୁ ଘରୁ ସାରଳା ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା କହି ଆସିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ଭାଇକୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଗଲାଣି ଟିକିଏ ଆସି ନେଇଯାଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଧମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ ଆସିଥିଲା ଓ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଆସି ରାହାମା ବଜାରରୁ ନେଇଯା ବୋଲି କହି ଜଣେ ଯୁବକ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ ଅଫ କରି ଦେଇଥିଲେ।

ଯୁବତୀ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଦୁଇଟି ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯିବାରୁ ଶେଷରେ ଉପାୟ ନପାଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭାଇ ଆସି ରାହାମା ଓ ଆଖାପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜି ତିର୍ତୋଲ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ଯ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରବିବାର ପରଦିନ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଶବ ପାରାଦୀପ ତାରେଣୀଗଡ଼ା ଏକ ଚାରି ମାହଲା ଘର ତଳୁ ମିଳିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ଚକିତ ମଧ୍ଯ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏକ ସିସିଟିଭି ରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଏକ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ସେହି କୋଠା ତଳେ ଗପୁଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ଉକ୍ତ କୋଠାରେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଥିବା ୬ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଜନୈକ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ତାକୁ ଅନୁଗୋଳରୁ ପାରାଦୀପ ଫେରିବା ବାଟରେ ସହାୟତା ମାଗିବାରୁ ଆଣିଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି।

ତେବେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ସେ କୋଠା ଉପରକୁ ଗଲେ କିପରି, କେଉଁ ଅବସ୍ତାରେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ଯ କିଭଳି ହେଲା ତାହା ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସହ ସେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ରାଗି କରି ଆସୁଥିବା ଓ ବାଟରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଶେଷରେ ତାରେଣୀଗଡ଼ା ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ବଳ ପୂର୍ବକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ ଓ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଓ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହୁଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ କଣ ଆସୁଚି, ତାଙ୍କ ସହ କଣ କଣ ଘଟିଛି ଓ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିଭଳି ଅବସ୍ତାରେ ହେଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narayan Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Paraeep News
Paraeep News: ଘର ଭିତରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା: ମିଳିଲା ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିଚୟ
Prime Minister
PM at Israel: ଇସ୍ରାଏଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସପତ୍ନୀକ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Delhi crime news
Delhi Crime News: ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର !
Narendra Modi
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ F-22 ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନିୟୋଜିତ କଲା ଆମେରିକା