Odisha News: ପାରାଦୀପ ନଗର ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ

Odisha News: ପାରାଦୀପ ନଗର ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୈରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ।
ପାରାଦୀପ ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ,ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ ବିଜେଡି ର ଚେତାବନୀ।ଗତ ୨୬ ତାରିଖରେ ପାରାଦୀପ ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ବିଜେଡି ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ପାରାଦୀପ ବିଜେଡି ପୂର୍ବତନ ଉପ ସଭାପତି ଙ୍କ ତତ୍ବାବଧାନରେ ନୂଆବଜାର ବିଜୁ ମେମୋରିଆଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ରେ ମଧୁବନ ଶ୍ରମିକ ଭବନ ଠାରେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା।
ଉଭୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ରେ ସ୍ବର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବା ସହିତ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପରାଜୟ କୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦଳର କିଛି ଛାମୁଆ ନେତା ଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପାରାଦୀପ ବିଜୁ ମେମୋରିଆଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରେ ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ୧୬ଂ ପାରିଷଦ ଓ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ।ବିଜେଡି ଟିକେଟ ରେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାପରେ ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନେଇ ପାରାଦୀପ ବିଜେଡି ଆଣିଛି ଅଭିଯୋଗ l
ପୌରନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେଡି ଠୁଁ ଦୁରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି l ଏପରିକି ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟଭିକ୍ଷା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହିତ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଙ୍କ ପାଖେପାଖେ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି l ଦଳରେ ରହି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ରହିଥିବାରୁ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସମୀକ୍ଷା ର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବେନି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ । ଏନେଇ ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଙ୍କ ଉପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପାରିଷଦ ଓ ବିଜେଡି କର୍ମୀ।