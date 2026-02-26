ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ହେବ ଦେଶର ବଡ଼ 'ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍': ୭୯୭ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ

Paradip Port: ଭାରତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି (Clean Energy) ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଏଣିକି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଆମୋନିଆ ଭଳି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଜାଳେଣିର କାରବାର ହେବ।
ପାରାଦୀପ: ଭାରତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି (Clean Energy) ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଏଣିକି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଆମୋନିଆ ଭଳି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଜାଳେଣିର କାରବାର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଓ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ୭୯୭.୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଟି (Jetty) ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି।
କ’ଣ ରହିଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ?
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ମୁଖ୍ୟତଃ 'ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନ'ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ହବ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: "ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ"
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଭାରତର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପରିବହନ ନୁହେଁ, ବରଂ 'ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍'ର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଏହି ଜେଟି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ନିବେଶ ଆସିବା ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
୨ ବର୍ଷରେ ଶେଷ ହେବ କାମ
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (PPA) ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ ୨୦% (୧୫୯.୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା) ନିଜେ ବହନ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜେଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ଦରର ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।