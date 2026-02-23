ପାରାଦୀପ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ 'ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହବ୍': ଉଦୟବଟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍

Advertisement
Paradip sports hub: ଖେଳ ଦୁନିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବନ୍ଦର ସହର ପାରାଦୀପ।

Feb 23, 2026

ପାରାଦୀପ: ଖେଳ ଦୁନିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବନ୍ଦର ସହର ପାରାଦୀପ। ପାରାଦୀପକୁ ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ 'ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହବ୍' ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।

କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଉଦୟବଟଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ସହିତ ୨୫ ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଖେଳାଳି ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।

କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ?
ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ ଅତିକମରେ ୫ ଏକର ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଗତ ମାସରେ କୁଜଙ୍ଗ ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠାରେ:

  •   ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
  •   ବଡ଼ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀ
  •   ଏକାଧିକ ଖେଳ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ
  •   ଏବଂ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ରହିବ।

ପାରାଦୀପବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଏବେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ସହରର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଇଦେବ।

