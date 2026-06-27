Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ରୁଟ୍‌ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ରୁଟ୍‌ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଏସ୍‌ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ରୁଟ୍‌ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଛକରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 27, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:18 PM IST
ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ରୁଟ୍‌ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
OTAS ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ
Odia News44 min ago
2
Gold rate today2 hrs ago
3
Mahanadi Water Disputes2 hrs ago
4
earthquake5:47 AM IST
5
PM Modi3:40 AM IST