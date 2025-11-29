Parking Crisis in Bhubaneswar: ରାଜଧାନୀର ୨୧ଟି ରୁଟକୁ ନୋ ପାର୍କିଂ ଜୋନ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୂନ...

Advertisement
ଗାଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା ସେପରି ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାକୁ ଲୋକେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

Parking Crisis in Bhubaneswar: ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ନିକଟରେ ସହରର ୨୧ଟି ରୁଟକୁ ନୋ ପାର୍କିଂ ଜୋନ ଘୋଷଣା କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ବଢ଼ୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜନ ଗହଳିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପାର୍କିଂ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଯଦି କିଏ ପାର୍କିଂ କରିବେ ତେବେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ତାହା ସହିତ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜରିମାନା ଲଗାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। 

ତେବେ ପୋଲିସର ଏହି ନୋଟିସ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଇ ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଚାରି ଚକିଆ ଓ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୦ ହଜାର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜିକରଣ ହେଉଛି। 

ସେହିପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ୧ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜିକୃତ ହେଉଛି। ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର୍ ପ୍ରମୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଏକାଧିକ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ରହିଛି। ଗାଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା ସେପରି ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାକୁ ଲୋକେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

 

ଏହି ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ବିନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାର୍କିଂ କଟକଣା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଅଧିକ ପାର୍କିଂ ବଢାଇବୁ ଏହା ସହ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲଟ୍ ନେବୁ। ଦୋକାନୀ ଓ ସର୍ପିଂ ମଲ୍‌କୁ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍‌ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେବୁ। ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ଭୋଗନ୍ତୁ , ସେମିତି ହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏ ନେଇ ସେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍‌ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି।

ତେବେ ସରକାର ବିନା କୌଣସି ସୁବିଧାରେ ଏପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ରାଜଧାନୀବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

