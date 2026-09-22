/Lord Jagannath: ଦୁଇ ମାସ ପରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀ ନୀତି

ପୁରୀ: ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀ ନୀତି। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ହରି ଶୟନ ଏକାଦଶୀଠାରୁ ଶୟନରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଆଜି କଡ଼ ଲେଉଟାଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଦୁଇ ମାସ ଶୟନ ପରେ ହରି ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିବେ ବୋଲି ପରମ୍ପରା ରହିଛି।
ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ ଧୂପ ଓ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରାଯିବା ସହ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀ ନୀତି #odishanews #srimandira pic.twitter.com/7fjvWHZ4uJ
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) September 22, 2026
ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଓ ଧୂପ ନୀତି ପରେ ଶ୍ରୀମଦନମୋହନ ଏକାଦଶୀ ବେଢ଼ାକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ପରେ ଶ୍ରୀମଦନମୋହନଙ୍କ ପାଲିଙ୍କିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ପାଲିଙ୍କିକୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ବଡ଼ଦେଉଳ ପରିକ୍ରମା କରାଇଥିଲେ।
ପରିକ୍ରମା ପରେ ଶ୍ରୀମଦନମୋହନ ଜୟ-ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକାଦଶୀ ଭୋଗ ଓ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମଦନମୋହନ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ।
ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାରି ମାସର ଶୟନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ।
ଏହାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିସହ ଶ୍ରୀନଅରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ସୁନିଆ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ।