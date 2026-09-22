Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Lord Jagannath: ଦୁଇ ମାସ ପରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀ ନୀତି

Lord Jagannath: ଦୁଇ ମାସ ପରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀ ନୀତି

ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ ଧୂପ ଓ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରାଯିବା ସହ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା।

Reported BySanjaya Kumar Mohapatra
Published: Sep 22, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:31 PM IST
Lord Jagannath: ଦୁଇ ମାସ ପରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀ ନୀତି
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: କଟିଲା ୨୦.୫୭ ଲକ୍ଷ, ଯୋଡ଼ିହେଲେ ୨.୯୦ ଲକ୍ଷ
2
3
4
5