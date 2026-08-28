Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ପାଟନା ତହସିଲ JRA

ଏକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ROR (ଜମି ପଟ୍ଟା) ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନା ତହସିଲର JRAଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 28, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:10 PM IST
ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ପାଟନା ତହସିଲ JRA
Image Credit: ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି- ଜୁଏଲ ଓରାମ
2
3
4
5