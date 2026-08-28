ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ପାଟନା ତହସିଲ JRA

କେନ୍ଦୁଝର: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରା ପଡିଲେ ପାଟନା ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ (JRA) ଉମାଶଙ୍କର । ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ-ଭାଗୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ROR ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, R & DM ବିଭାଗର ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନକାରୀ ୩ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ତାଙ୍କ ଜମିର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀ ମାମଲାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ JRA, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉମାଶଙ୍କର, ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଲାଞ୍ଚ ଦାବିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଆବେଦନକାରୀ (ଅଭିଯୋଗକାରୀ) ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଗ୍ୟାରେଜରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଆରଏ ଶ୍ରୀ ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଆରଏ ଶ୍ରୀ ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୬,୦୦୦ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫାଶ ପରେ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (ଡିଏ) ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଶ୍ରୀ ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮, ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୭/୨୦୨୬ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଆରଏ ଶ୍ରୀ ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।