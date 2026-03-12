Odisha News: ଛିଡ଼ିଗଲା ପତିତପାବନ ବାନା, ଏହା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ?

Odisha News: ଚାଲିଥିଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ । ଛିଡ଼ିଗଲା ପତିତପାବନ ବାନା । ଏହା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
Odisha News: ଚାଲିଥିଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ । ଛିଡ଼ିଗଲା ପତିତପାବନ ବାନା । ଏହା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହିଭଳି ଘଟଣା। ଚୁନାରା ସେବକ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡ ରେ ପତିପାବନ ବାନା ସଂଯୋଗ କରିବା ପରେ ,ମାନସିକ ବାନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ଥର ଭଳି ତଳକୁ ତଳ ବାନ୍ଧିଥିଲେ । ଏବଂ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଥିଲେ । ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଅଧାରୁ ଛିଡିଯାଇଥିଲା ମାନସିକ ବାନା ଗୁଡିକ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଚୁନାରା ସେବାୟତ ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ଯ ହେଇଥିଲେ ।
ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଚାଲିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା । ଏହି ଘଟଣା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ । ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଚିଲ ବସି ଉଡ଼ିଯିବା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ କେହି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁ ନଥିଲେ । ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ରୁ ତିନି ଥର ଚିଲ ଆସି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିନି। ପୁଣି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା, କ'ଣ ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଯିବା ପରେ ପୁଣି ହୋଇଥିଲା ବଡ ମହାସ୍ନାନ । ବେହରଣ ଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ବାନ୍ତି ପଡ଼ିବାରୁ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ୍ ରହିଥିଲା।