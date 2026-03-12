Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3138005
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଛିଡ଼ିଗଲା ପତିତପାବନ ବାନା, ଏହା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ?

Odisha News: ଛିଡ଼ିଗଲା ପତିତପାବନ ବାନା, ଏହା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ?

Odisha News: ଚାଲିଥିଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ । ଛିଡ଼ିଗଲା ପତିତପାବନ ବାନା । ଏହା ଶୁଭ  ନା ଅଶୁଭକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:45 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ଛିଡ଼ିଗଲା ପତିତପାବନ ବାନା, ଏହା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ?

Odisha News: ଚାଲିଥିଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ । ଛିଡ଼ିଗଲା ପତିତପାବନ ବାନା । ଏହା ଶୁଭ  ନା ଅଶୁଭକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହିଭଳି ଘଟଣା। ଚୁନାରା ସେବକ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡ ରେ ପତିପାବନ ବାନା ସଂଯୋଗ କରିବା ପରେ ,ମାନସିକ ବାନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ଥର ଭଳି ତଳକୁ ତଳ ବାନ୍ଧିଥିଲେ । ଏବଂ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଥିଲେ । ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଅଧାରୁ ଛିଡିଯାଇଥିଲା ମାନସିକ ବାନା ଗୁଡିକ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଚୁନାରା ସେବାୟତ ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ଯ ହେଇଥିଲେ । 

ALSO READ: PM Kisan Yojana Latest Update 2026: ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା,ଏହି ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା

 ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଚାଲିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା । ଏହି ଘଟଣା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ । ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଚିଲ ବସି ଉଡ଼ିଯିବା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ କେହି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁ ନଥିଲେ । ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ରୁ ତିନି ଥର ଚିଲ ଆସି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିନି। ପୁଣି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା, କ'ଣ ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି  ଘଟଣା ଘଟିଯିବା ପରେ ପୁଣି ହୋଇଥିଲା ବଡ ମହାସ୍ନାନ । ବେହରଣ ଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ବାନ୍ତି ପଡ଼ିବାରୁ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ୍ ରହିଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଛିଡ଼ିଗଲା ପତିତପାବନ ବାନା, ଏହା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ?
Odisha news
Odisha News: ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା
LPG Cylinder Gas Price Today
LPG Cylinder Gas Price Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତରର ଦର, ଖସିଛି ନା ବଢିଛି
Odisha news
Odisha News: ରାହାମାରେ ଲଜ୍ଜ୍ୟା,୬ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ସହ...
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ