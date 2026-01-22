Advertisement
Arvinda Mohapatra: ନବୀନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ ଅରବିନ୍ଦ

Arvinda Mohapatra: ନବୀନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ ଅରବିନ୍ଦ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ 'ନିଲମ୍ବନ' ଝଡ଼। ଗତକାଲି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କି ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 22, 2026, 07:27 PM IST

Arvinda Mohapatra: ନବୀନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ ଅରବିନ୍ଦ

Arvinda Mohapatra: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ 'ନିଲମ୍ବନ' ଝଡ଼। ଗତକାଲି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କି ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ନିଲମ୍ବନ ହେଲି। ସେହି ସମୟରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ପରେ ପୁନର୍ବାର କୁହାଗଲା ଯେ ମୁଁ ମିଡ୍ ଡେ ଅପରେସନରେ ରହିଥିଲି। ଏହିପରି ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବା ବେଳେ କାଲି ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲି ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଗଲା। ଏଥିରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଭିଯୋଗ ଏତିକିରେ ସରିଛି ନା ଆଉ ଅଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମୋ ସହିତ ଅଛି । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏ ତଥ୍ୟ କିଏ ଦେଉଛି? କେଉଁ କେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ କରିଥିଲି ତାହା କୁହନ୍ତୁ । ମୋ ଘଟଣାରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟଣା ନଯାଉ । ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କେବେ ଯୋଜନା କରିନାହିଁ । ଏହା ମିଛ କଥା। ନବୀନ ବାବୁ ଙ୍କୁ ଗତ ସେସନ ଡିସେମ୍ବରରେ ଭେଟିଥିଲି। ନବୀନ ବାବୁ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, how is your father? ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ମତେ କହିଲେନି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜି ଭାତକୁ ଯାଏନି । ମୁଁ ଏମଏଲଏ ଲାଡ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆସି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୁଁ ଆହ୍ଵାନ ଦେଉଛି । ଡେରାବିଶ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆଳି, ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ବି ଆସିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ନେତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ନବୀନବାବୁ ବାହାରକୁ ଆସି କହିବା ପରେ ଆଉ ଭେଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

