Odisha Vigilance: ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ତାଇ ଜେଇ ରତନେଶ୍

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ଓ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ତାଇ ଜେଇ ରତନେଶ୍ ପାଣ୍ତେ।
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ଓ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ତାଇ ଜେଇ ରତନେଶ୍ ପାଣ୍ତେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପାଖାପାଖି ୯.୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଜ ଆକାଇଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ,ରତନେଶ୍ ପାଣ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିର ଅପ-ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା
ଏବଂ ପିପିଲିର ଏସବିଆଇ ଶାଖାରେ ପରିଚାଳିତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୯.୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନଂ ୩୫/୨୦୨୫ U/s ୧୩(୨) r/w ୧୩ (୧)(a)/12 ପିସି ଆକ୍ଟ, ୨୦୧୮ /୪୦୯/୧୨୦-ବି ଆଇପିସି ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଆଜି କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଚାରପତିଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି।
ସେପଟେ, ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ୍ ର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ,ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣ୍ତେ। ଆଇପିସି ଧାରା ୩୦୮ (୨), ୩୧୮ (୪) ଏବଂ ୩୧୯ (୨) ସହିତ ଆଇଟି ଆଇନ,୨୦୦୫ର ଧାରା ୬୬ (ସି) ଏବଂ ୬୬ (ଡି) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କହିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନକଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଠକେଇ ଏବଂ ଧମକ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।