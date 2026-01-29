ଜେଏସଡବ୍ଲୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପିସିସି ମୁଖିଆ

ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗେଇ ନିଆ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନଜୀବୀକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ।
ଜଗତସିଂହପୁର: ଢ଼ିଙ୍କିଆରେ କଂଗ୍ରେସର ବିରାଟ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ କୁମାର ଲୁଲୁଙ୍କ ସହ ପିସିସି ମୁଖିଆ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ପ୍ରମୁଖ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଜେଏସଡବ୍ଲୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଢିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶର ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଡକୁଜଙ୍ଗ, ନୂଆଗାଁ ଓ ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିନା ଗ୍ରାମସଭାରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଅଧିକାରକୁ ଉଲଂଘନ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ କଟାଯାଇଛି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗେଇ ନିଆ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନଜୀବୀକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି ଓ ଧାନ, ପାନ, ମୀନକୁ ପ୍ରଥମେ ମାନିନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ବାରା ପାରିତ କରାଯାଉ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଉ ବୋଲି ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଲଢେ଼ଇ କରିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ।
ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ଛାମୁଆ ନେତାମାନେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ବାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଶିଳ୍ପ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନକରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ଶିଳ୍ପ ସପକ୍ଷବାଦୀ ତମିଲ୍ କୁମାର ପ୍ରଧାନ।
