Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3076571
Zee OdishaOdisha Stateସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ

 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି, ଏସପିଙ୍କ ସମେତ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 16, 2026, 03:51 PM IST

Trending Photos

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି, ଏସପିଙ୍କ ସମେତ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସହରରେ ୧୬୩ ଲାଗୁ ସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ଟାଉନ୍ ଥାନା ରିଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ସହରରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ କଲେଜ୍ ଶୁକ୍ରବାର ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । 

ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଶୁକ୍ରବାର ସଂଧ୍ୟା ୬ରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ ପୂରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ BNS ୧୬୩ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛଥିଲେ ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପରକୁ ଢେଲାପଥର ମାଡ଼ କରିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ସହରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଜନତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ବ୍ରିଜେଶ ରାୟ ।  ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ୧୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Budh Makar Gochar 2026: ୧୭ ଜାନୁଆରୀରେ ମକର ରାଶିରେ ବୁଧ ଚଳନ, ଏହି ରାଶିକୁ ଧନ ଲାଭ

Also Read- HRA ରୁ TA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ... ପେ ସ୍ଲିପ୍ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ? ବୁଝନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

United Nations
ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣିଥରେ କାହିଁକି ଭର୍ତ୍ସନା କଲା ଭାରତ?
Maharashtra Municipal Corporation Elections
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି ଲହର; ବମ୍ଫର ବିଜୟ ପରେ ଦଳ ଜାରି କଲା ବୟାନ
PM Kisan 22nd Installment Update
PM Kisan 22nd Installment: ଏହିଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ PM Kisanର ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା!ଜାରି ହ
Chilika Bird Census
Chilika Bird Census: ଚିଲିକାରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୮ରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା, ୨୦ରୁ ଡଲଫିନ୍‌ ଗଣନା
Odisha news
Odisha News: ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣର ଧନୁ