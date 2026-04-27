Crime News: ଲବଣଟିକରା ଗାଁରୁ ମୟୂର ଶିକାରୀ ଗିରଫ

ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଜାଳେଣି କାଠ ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ଏକ ମୟୂର ବସା ଦେଖି ଏହି ଦମ୍ପତି ମାଂସ ଲୋଭରେ ଓ ପର ବିକ୍ରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ସୂତା ଫାଶ ବସାଇଥିଲେ।
Crime News: ମୟୂର ଶିକାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ପାଦଦେଶ ଲବଣଟିକରା ଗାଁରୁ ଦୁଇ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମୟୂର ମାଂସ ସହ ଶିକାର ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ ହୋଇଛି।
ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେବ୍ରୀଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଲବଣଟିକ୍ରା ଗାଁରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଖଡ଼ିଆ (୪୦) ଓ ରଶ୍ମି ଖଡ଼ିଆ (୩୦)। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏହି ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ମୟୂର ମାଂସ ସମେତ ଶିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକାଧିକ ଜାଲ, ଫାଶ, ମାଟି ଗୁଳି, କୁରାଢ଼ୀ ଓ ଲୁହା ଛୁରି ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଜାଳେଣି କାଠ ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ଏକ ମୟୂର ବସା ଦେଖି ଏହି ଦମ୍ପତି ମାଂସ ଲୋଭରେ ଓ ପର ବିକ୍ରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ସୂତା ଫାଶ ବସାଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମୟୂରମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଭୂମି ଉପରେ ବସା କରି ୩ରୁ ୪ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶିକାରୀ ମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ଡିଏଫଓ ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକାର ରୋକିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ ସୂଚନାଦାତା ନେଟୱାର୍କକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବା ସହ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଇକୋ-ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
