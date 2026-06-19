Odisha News: ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଉଳରେ କୀଟନାଶକ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିବାର ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳାମାଛୁଆସ୍ଥିତ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ୟୁପି ସ୍କୁଲରୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କଳ୍ପନା ଦାସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଚାଉଳରେ କୀଟନାଶକ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରତିବାଦ ପରେ, ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ଏବିଇଓ) ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦଳ ଖଇରାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଉଳରେ କୀଟନାଶକ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ, ଏବିଇଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁପାରିଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାର ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ।