Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନରେ କୀଟନାଶକ ମିଶାଇଦେଲେ ସ୍କୁଲ ଦିଦି...ତଦନ୍ତ ପରେ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ଏବିଇଓ

Odisha News: ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନରେ କୀଟନାଶକ ମିଶାଇଦେଲେ ସ୍କୁଲ ଦିଦି...ତଦନ୍ତ ପରେ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ଏବିଇଓ

Odisha News: ତଦନ୍ତର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ, ଏବିଇଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁପାରିଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 19, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:29 PM IST
Odisha News: ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନରେ କୀଟନାଶକ ମିଶାଇଦେଲେ ସ୍କୁଲ ଦିଦି...ତଦନ୍ତ ପରେ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ଏବିଇଓ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନରେ କୀଟନାଶକ ମିଶାଇଦେଲେ ସ୍କୁଲ ଦିଦି...ତଦନ୍ତ ପରେ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ଏ
Odisha news12 min ago
2
Odisha Thunderstorm Alert50 min ago
3
Neet re exam1 hr ago
4
Naveen Patnaik2 hrs ago
5
Top 10 News Headlines3 hrs ago