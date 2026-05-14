ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ୍‌ ଅଭାବ, ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଲମ୍ୱା ଲାଇନ୍

ଯେଉଁ ପମ୍ପ୍ରେ ତେଲ ମିଳୁଛି ସେଠାପେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣ ତେଲ ମିଳୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।
Trending Photos
Odisha Fuel Crisis: ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ପମ୍ପ୍ରେ ତେଲ ମିଳୁଛି ସେଠାପେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣ ତେଲ ମିଳୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।
ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କେତେକ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ନ ଥିବାରୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ସୋର, ତେଲକୋଇ, ବଲାଙ୍ଗିର, ଯାଜପୁର, ଭଞ୍ଜନଗର, ରାଉରକେଲା, ନୀଳଗିରି, ପାରାଦୀପର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।
ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ଆଦୌ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ୨୦ରୁ ୨୨ଟି ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଡ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି । ଡ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ ସ୍ଥିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଇଛି । ତେଲ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଦୌ ଡ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇନି । ସ୍ବାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ବି ୨୦/୨୨ଟି ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଡ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ । ଏଭଳି ଡ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ ସ୍ଥିତିର ମନିଟରିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ । ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆଦୌ ତେଲ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁବୋଲି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଆଶଙ୍କା ଭିତ୍ତିହୀନ । ବସ୍ ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ।
Also Read- ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେଡ଼ି
Also Read- ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଧରାପଡିଲା ସତ, ଡେଲିଭରି କାରରେ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ