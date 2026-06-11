Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ଖୁସି ଖବର! କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 11, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:03 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଖୁସି ଖବର! କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Weather Update: କମିବ ଗରମ! ରଜରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ
weather update17 min ago
2
top 10 news today55 min ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
UG Admission 2026Jun 10
5
Top 10 News HeadlinesJun 10