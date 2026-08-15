Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଖସିଲା ଡିଜେଲ୍ ଦର! ରାଜ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି....

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 15, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:42 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଖସିଲା ଡିଜେଲ୍ ଦର! ରାଜ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି....

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Earthquake:ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ,୨ ମୃତ! ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
2
3
4
5