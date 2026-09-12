/ଆଜିଠାରୁ PG ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା, SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପିଜି ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
୨୧ ତାରିଖ ରାତି ୧୧.୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖ ରାତି ୧୧ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପସନ୍ଦର ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। PG ନାମଲେଖାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିଜର ବିକଳ୍ପ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।