Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଆଜିଠାରୁ PG ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା, SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ

ଆଜିଠାରୁ PG ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା, SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ

ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। PG ନାମଲେଖାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍‌ଇନ୍ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିଜର ବିକଳ୍ପ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 12, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:32 AM IST
ଆଜିଠାରୁ PG ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା, SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
\ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ, ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର
2
3
4
5