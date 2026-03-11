Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3136877
Zee OdishaOdisha Stateଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚାଲିଗଲା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ, ମୃତ ଦେହ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ...

ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚାଲିଗଲା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ, ମୃତ ଦେହ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ...

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରେ ଡିୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚାଲିଗଲା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ। କ୍ଷତି ପୂରଣ ସହ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚାକିରୀ ଦେବା ଦାବୀରେ ମୃତ ଦେହ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ।

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Mar 11, 2026, 12:15 PM IST

Trending Photos

ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚାଲିଗଲା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ, ମୃତ ଦେହ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ...

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରେ ଡିୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚାଲିଗଲା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ। କ୍ଷତି ପୂରଣ ସହ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚାକିରୀ ଦେବା ଦାବୀରେ ମୃତ ଦେହ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ।

କେନ୍ଦୁଝର ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୁଶିଲ କୁମାର ସାହୁ , ଡିଏମଏଫ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଶୁସିଲ ପାଟଣାରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 

ସୁଶିଲଙ୍କର ଏକ ମାତ୍ର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓ ସେ ଘର ର ଏକମାତ୍ର ରୋଗଜାର କ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି । ତେଣୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତି ପୂରଣ ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦାବୀରେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି। ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶୁତି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ ଦେହ ଉଠାଉ ନାହାଁନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମ୍ୟାନେଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କ୍ରାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Donald Trump
ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହାର୍ମୁଜରେ ୧୦ ଇରାନୀ ଜାହାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଆଣିଲେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ
Odisha news
Odisha News: କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ତିନି ବନ କର୍ମଚାରୀ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍!ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆଦର
Love Jihad
Odisha News: ପୁରୀରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଛି ମାଆ
Ratna Bhandar
Ratna Bhandar:ଏହିଦିନ ଖୋଲିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ତାର, ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ହୋଇଛି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ