ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚାଲିଗଲା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ, ମୃତ ଦେହ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ...

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରେ ଡିୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚାଲିଗଲା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ। କ୍ଷତି ପୂରଣ ସହ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚାକିରୀ ଦେବା ଦାବୀରେ ମୃତ ଦେହ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ।
କେନ୍ଦୁଝର ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୁଶିଲ କୁମାର ସାହୁ , ଡିଏମଏଫ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଶୁସିଲ ପାଟଣାରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ସୁଶିଲଙ୍କର ଏକ ମାତ୍ର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓ ସେ ଘର ର ଏକମାତ୍ର ରୋଗଜାର କ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି । ତେଣୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତି ପୂରଣ ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦାବୀରେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି। ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶୁତି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ ଦେହ ଉଠାଉ ନାହାଁନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମ୍ୟାନେଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କ୍ରାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।