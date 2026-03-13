LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର...

LPG Crisis: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଲ୍.ପି.ଜି (ରାନ୍ଧଣା ଗ୍ୟାସ୍) ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ (CSO) ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
Trending Photos
ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ରେ ଶ୍ରୀ ମିଳନ କୁମାର ମାଝି, ମୁଖ୍ୟ ନାଗରିକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ସମ୍ବଲପୁର — ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ଶ୍ରୀମତୀ ଲିନା ବୁର୍ହ, ଏମ୍.ଆଇ.ଆଇ., ସମ୍ବଲପୁର — କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଇନ୍-ଚାର୍ଜ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିବାହ କରିବେ।
ଏଲ୍.ପି.ଜି ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ନମ୍ବର: 8280103871 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ଏଲ୍.ପି.ଜି ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଉକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।