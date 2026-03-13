Zee OdishaOdisha State

LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର...

LPG Crisis: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଲ୍‍.ପି.ଜି (ରାନ୍ଧଣା ଗ୍ୟାସ୍) ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ  ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ (CSO) ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Mar 13, 2026, 08:47 PM IST

ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍‌ରେ ଶ୍ରୀ ମିଳନ କୁମାର ମାଝି, ମୁଖ୍ୟ ନାଗରିକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ସମ୍ବଲପୁର — ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ଶ୍ରୀମତୀ ଲିନା ବୁର୍ହ, ଏମ୍‌.ଆଇ‌.ଆଇ., ସମ୍ବଲପୁର — କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଇନ୍-ଚାର୍ଜ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିବାହ କରିବେ।

ଏଲ୍‍.ପି.ଜି ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ନମ୍ବର: 8280103871 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ଏଲ୍‍.ପି.ଜି ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଉକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍‌କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।

Priyambada Rana

