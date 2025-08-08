Baripada: ଓଲଟିଲା ପିକ୍‌ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍‌, ୧୨ ଗୁରୁତର
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2872998
Zee OdishaOdisha State

Baripada: ଓଲଟିଲା ପିକ୍‌ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍‌, ୧୨ ଗୁରୁତର

ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ୧୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୋରଡ଼ା ଓ କିଶାନତାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:16 PM IST

Trending Photos

Baripada: ଓଲଟିଲା ପିକ୍‌ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍‌, ୧୨ ଗୁରୁତର

ବାରିପଦା:  ନୂଆଗାଁ-ଛୋଟରାୟପୁର ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍‌ ସହ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ୩୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଜଳେଶ୍ବରରୁ ମୋରଡା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଭ୍ୟାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡକୁ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ୧୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୋରଡ଼ା ଓ କିଶାନତାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି କାମାକ୍ଷାନଗର ତୁମୁସିଂହା ଥାନା କନ୍ତିଓକାଟେଣିଠାରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌ ଓଲଟିବା କାରଣରୁ ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ପରଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରେଙ୍ଗାଲିର ଶାଖା କେନାଲରେ ବସ୍‌ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ଅଁଳାବେରେଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

Also Read- BSF Recruitment 2025: ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

Also Read- Budh Gochar 2025: କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ, ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

BSF Recruitment 2025
BSF Recruitment 2025: ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
CM Majhi
ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍; 'ଏଥର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆପଣାନ୍ତୁ'
India-Russia Relations
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ ରେ କଥା ହେଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ଏବଂ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ
Conversation Recording
Conversation Recording:ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହା କଥା ବା କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ କ'ଣ ମିଳେ ଦଣ୍ଡ...ଜା
income tax bill 2025
ଆୟକର ବିଲ୍-୨୦୨୫ କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଲେ ସରକାର, TAX ସ୍ଲାବରେ ହେବ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ?
;