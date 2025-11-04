ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ପିପିଲି RI

ଅଭିଯୁକ୍ତ RI ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାମଲା ପାଇଁ 15,000 ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଟ 90,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥାନ୍ତେ । ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ସେ ରୋକ ଠୋକ ମନା କରିଥିଲେ।
Vigilance Raid: ୬୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ପିପିଲି ତହସିଲର ବନ୍ତଳସିଂହ ସର୍କଲ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (RI) ଜୀବନକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା । ଏକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାମଲାରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଅଭିଯୁକ୍ତ RI ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାମଲା ପାଇଁ 15,000 ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଟ 90,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥାନ୍ତେ । ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ସେ ରୋକ ଠୋକ ମନା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆରଆଇ ଲାଞ୍ଚ ପରିମାଣକୁ 60,000 କୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରି ନ ଥିବାରୁ, ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ 60,000 ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ପରିଡାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ପରିଡାଙ୍କଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ, DA ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆରଆଇଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, 2018 ର ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ 03.11.2025 ତାରିଖର ମାମଲା ନଂ 24, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ପରିଡା, ଆରଆଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
