Crime News: ପୁରୀ ପୁଲିସର ବଡ଼ ଆସ୍କନ୍, କୃଷ୍ଣ କାଣ୍ଡିକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର..

Crime News: ବହୁଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁରୀ ପୁଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର। ପିପିଲି ଉତ୍ତରା କିନ୍ନର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ବାଜିଛି ଗୁଳି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁରୁତର। ଫେବୃଆରୀ ୨ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ପିପିଲି ଥାନା କେଶ୍ ନମ୍ବର ୭୩/୨୬ , ଧାରା ୧୦୩(୧)/୩(୫) ବିଏନ୍ଏସ୍ ରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ପିପିଲି ପୁଲିସ ଉତ୍ତରା ନିକଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ହତ୍ୟାକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଗତକାଲି ପିପିଲି ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣ କାଣ୍ଡି ତାରକାଜୁରେ ଅଛି। ତତକ୍ଷଣାତ୍ ପିପିଲି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୁଲିସ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାବେଳେ ପୁଲିସକୁ ଦେଖି କୃଷ୍ଣ କାଣ୍ଡି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ପୋଲିସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲା। ସେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦଳ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ୱେ ଅପରାଧୀ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ବନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପିପିଲି ଆଇଆଇସି ନିଜେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଣ୍ଡିଙ୍କ ବାମଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁ ଉପରରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି।
ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପିପିଲି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁରୀ ଗଦାରୂପାସା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅନେକ ଛିନତାଇ ମାମଲାରେ ଜଡିତ।